وذكر موقع أوتوموتيف نيوز المتخصص في موضوعات السيارات أن شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية بنتلي أوقفت تصدير بعض سياراتها إلى الولايات المتحدة في الوقت الذي أبقت فيه على أسعارها دون تغيير خلال الشهر الحالي انتظارا لمزيد من الوضوح بشأن الاتفاق التجاري بين لندن وواشنطن وتأثيرات الرسوم الجمركية الأميركية على نشاطها.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت اعتبارا من 3 أبريل الماضي رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على وارداتها من السيارات.

ولكن الاتفاق التجاري بين واشنطن ولندن خفض الرسوم على أول 100 ألف سيارة يتم تصديرها من بريطانيا إلى الولايات المتحدة في كل عام إلى 10 بالمئة. وبعد ذلك تزيد الرسوم إلى 25 بالمئة على الواردات التي تتجاوز المئة ألف سيارة الأولى. وكانت الرسوم الأميركية على السيارات البريطانية قبل قرارات ترامب تبلغ 2.5 بالمئة فقط.

وفي مقابلة مع أوتوموتيف نيوز قال مايك روكو الرئيس التنفيذي لشركة بنتلي أميركاس ،"نحن نتعامل مع موضوع الرسوم بشكل يومي. وكل شركة تصنيع في المملكة المتحدة تحاول تفهم الموقف".

وأكد في مؤتمر إعلامي بالولايات المتحدة استمرار أسعار البيع في السوق الأميركية دون تغيير حتى نهاية الشهر الحالي.

بينما سيستمر نقل طلبات العملاء مباشرةً من الولايات المتحدة وتسليمها لهم.

وأوقفت بنتلي شحنات السيارات التي سيتم تخزينها لدى الوكلاء انتظارا لبيعها إلى العملاء. وبدلاً من ذلك، يتم الاحتفاظ بهذه السيارات في بريطانيا حاليًا.

ووفقًا لروكو، كان لدى بنتلي حوالي 378 سيارة في مخازن وكلاءها في الولايات المتحدة في بداية يونيو.

يذكر أن شركات السيارات البريطانية صدرت حوالي 102 ألف سيارة إلى السوق الأميركية في العام الماضي، بحسب رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا.

وتستورد العديد من الشركات في الولايات المتحدة السيارات من المملكة المتحدة، بما فيها السيارات الفارهة مثل رولز رويس وبنتلي ولاند روفر إلى جانب السيارات الأقل سعرا مثل ميني والأقوى أداء مثل أستون مارتن وماكلارين.