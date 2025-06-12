وأنهى سهم أوراكل تعاملات أمس في بورصة وول ستريت بنيويورك بانخفاض قدره 1.1 دولارا أي بنسبة 0.6 بالمئة إلى 176.38 دولارا، لكنه ارتفع بنسبة 7.6 بالمئة بما يعادل 13.37 دولارا للسهم في تعاملات ما بعد ساعات التداول الرسمي.

وتتوقع الشركة نمو إجمالي إيراداتها من رسوم تطبيقات الحوسبة إلى جانب البنية التحتية من 24 بالمئة سنويا في العام المالي الحالي إلى أكثر من 40 بالمئة في العام المالي المقبل.

كما تتوقع نمو قطاع البنية التحتية للحوسبة بنسبة 50 بالمئة خلال العام المالي الحالي ثم بنسبة 70 بالمئة في العام المالي 2026.

وأشارت الشركة إلى أن عدد مراكز بيانات داتا كلاود التابعة لها وصل حاليا إلى 23 مركزا في حين ستبني 47 مركزا جديدا خلال الـ 12 شهرا المقبلة.

وتتوقع نمو إيرادات قطاع داتا كلاود بأكثر من 100 بالمئة خلال العام المالي المقبل. وزادت إيرادات مراكز بيانات أوراكل كلاود آت كوستومر بنسبة 104 بالمئة سنويا.

وأعلنت أوراكل صرف توزيعات نقدية ربع سنوية بمعدل 0.5 دولارا للسهم. وسيتم الصرف للمساهمين المسجلين حتى نهاية يوم عمل 10 يوليو المقبل على أن يتم الصرف في 24 يوليو.