تهدف الشراكة إلى تسريع جهود البحث والتطوير وتبني حلول مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لدفع التحول الرقمي في مجالات عديدة مثل التنقل والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات الحيوية في دولة الإمارات والمنطقة.

وتُعد شركة "بيغ بير إيه آي" ومقرها الولايات المتحدة، من أبرز مزوّدي حلول وخدمات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدعم اتخاذ القرارات عبر قطاعات متعددة مثل، البنى التحتية الذكية وتقنيات الطائرات بدون طيار (الدرونز) وأمن الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية والدفاع والسفر والتجارة وشركات التكنولوجيا.

أما شركة "فيجيلكس"، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، فستتولى قيادة جهود تطوير الأعمال، والتخطيط الإستراتيجي، إلى جانب دعم تبني الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي لتلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي سريع التطوّر في المنطقة.

وتجمع الشراكة بين القدرات التشغيلية لشركة "إيزي ليس"، والخبرات التقنية المتقدمة لشركة "بيغ بير إيه آي"، والرؤية الإستراتيجية التي تتميز بها شركة "فيجيلكس"، بهدف تطوير ونشر تقنيات متقدمة لقطاعات التنقل والبنى التحتية الذكية وغيرها من القطاعات الواعدة.

وهي أول شراكة لشركة "إيزي ليس"، مع شركة ذكاء اصطناعي أمريكية، ما يعكس تطلعاتها الطموحة لتوسيع حضورها العالمي، وتعزيز مكانتها الريادية في مجال التنقل المتقدم وحلول الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة.

وستسهم الشراكة في تعزيز الأبحاث وتطوير وتنفيذ تطبيقات عملية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات التنقل، والخدمات اللوجستية، والبنى التحتية الذكية، وإدارة الأصول وغيرها من القطاعات الحيوية، بما يحقق أثراً ملموساً وقيمة طويلة الأمد للعملاء والشركاء الإستراتيجيين.

وتتماشى هذه المبادرة مع "الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لعام 2031" في دولة الإمارات، وتدعم أيضاً "رؤية مئوية الإمارات 2071" لتحقيق الريادة الرقمية العالمية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة "إيزي ليس"، إن الشراكة مع "بيغ بير إيه آي" وفيجيلكس تجسد الالتزام المشترك بدعم وتطوير حلول متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي لدعم التحول الرقمي في قطاعات متعددة.

وأضاف أن هذه الشراكة تجمع بين الخبرات العالمية والمعارف المحلية لتقديم تقنيات عملية وقابلة للتوسع لمعالجة التحديات الواقعية الملحة، لافتا إلى أن هذا التعاون يعد خطوة نوعية في دمج الأنظمة الذكية في عمليات " إيزي ليس"، دعماً لجهودها المتواصلة ورحلتها للتحول إلى شركة أكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة.

من جهته، قال كيفن مكالينان، الرئيس التنفيذي لشركة "بيغ بير إيه آي"، إن هذه الشراكة تشكل محطة مهمة في مسيرة "بيغ بير إيه آي"، وهي دليل ملموس وقوي على موثوقية تقنياتها وقيمها، مشيرة إلى أنها تلتزم عبر تعاونها مع "إيزي ليس" و"فيجيلكس" بتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، من خلال تقديم أنظمة دقيقة تعزز السلامة والتنقل والكفاءة التشغيلية في مختلف أنحاء المنطقة، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وبموجب الشراكة، ستتولى "بيغ بير إيه آي" قيادة جهود التوطين والتخصيص المحلي لتقنياتها، في حين تستفيد "إيزي ليس" من مكانتها التشغيلية وانتشارها القوي في الأسواق لدعم هذه الجهود، وتوفر فيجيلكس الرؤية الإقليمية والدعم الإستراتيجي لضمان تأثير فعلي ومستدام.

وتؤكد هذه الشراكة التزام "إيزي ليس" المستمر بدفع عجلة الابتكار والبحث والتطوير وتعزيز الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية في دولة الإمارات والمنطقة.

كما تدعم الشراكة الرؤية الشاملة للشركة والرامية إلى دعم أهداف التحول الرقمي للدولة، عبر شراكات إستراتيجية ترتقي بمكانة دولة الإمارات مركزا إقليميا رائدا في مجال الذكاء الاصطناعي والنظم المتصلة والقطاعات المستقبلية المبتكرة.