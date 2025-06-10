وسيؤدي هذا الانقسام المتوقع اكتماله قرابة منتصف سنة 2026، في حال حظي بموافقة الجهات الناظمة، إلى إدراج كيانين منفصلين في البورصة، وفقا لبيان صدر الاثنين.

وفي التفاصيل أن منصة البث التدفقي "ماكس" (التي سيتغير اسمها هذا الصيف ليصبح "إتش بي أو ماكس")، ستكون جزءا من شركة جديدة تحمل اسم "ستريمينغ أند استوديوز" Streaming & Studios (اي "البث التدفقي والاستوديوهات")، ومثلها استوديوهات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني ومدن الملاهي.

أما الشركة الأخرى المدرجة في البورصة والتي ستحمل اسم "غلوبل نتووركس" Global Networks (اي "الشبكات العالمية") فستضم المحطات التلفزيونية التابعة للمجموعة، على غرار "سي إن إن" و"تي إن تي" (المتخصصة في الرياضة) و"ديسكفري" (للطبيعة والمغامرات).

ولا تزال هذه الشبكات تحقق الجزء الاساسي من إيراداتها من الاشتراكات في نظام الكابل، وهو قطاع في طور الانحسار منذ سنوات بفعل التوجه المتنامي نحو البث التدفقي.

وتشير شركة "إيبيس وورلد" المتخصصة إلى أن عدد المشتركين في خدمة الكابل المدفوعة في الولايات المتحدة انخفض من 105 ملايين عام 2010 إلى 66 مليونا عام 2024، اي بتراجع بلغت نسبته 37 في المئة .

وفي الوقت نفسه، انخفض عدد مشاهدي "سي إن إن" بنسبة 15 في المئة، وبات عدد مشاهدي المحطة في الولايات المتحدة اقل من نصف مليون يوميا (481 ألفا) العام الفائت.

ويُعدّ الفصل استراتيجية متبعة من الشركات التي تتفاوت بشكل كبير معدلات نمو أنشطتها.

وتوقع الرئيس التنفيذي لـ"وارنر براذرز ديسكفري" ديفيد زاسلاف في البيان أن "يُنعش هذا الفصل كل كيان من خلال تمكينه من الافادة من نقاط قوته ووضعه المالي الخاص".