وقالت المصادر إن عدد الوظائف المقرر شطبها يعادل حوالي 3 بالمئة من إجمالي قوة العمل في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، وستشمل إدارات الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسواق العالمية والأبحاث، بما في ذلك مديري إدارات.

يستهدف قرار شطب الوظائف السماح للبنك البريطاني بإعادة توجيه موارده نحو مجالات النمو الأساسية.

في الوقت نفسه يتطلع قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك باركليز إلى تعزيز تدفق إيراداته في أسواق المال وصفقات الاستحواذ والاندماجات، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات مثل الرعاية الصحية والصناعة والتكنولوجيا والطاقة الجديدة.