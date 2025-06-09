وأضاف البيان أن مصرف الإمارات الإسلامي سيصدر تعليمات إلى السوق بتعليق تداول أسهمه اعتبارا من يوم غد وسيتم إعادة تسجيل جميع أسهمه المتبقية غير المملوكة مسبقا من قبل بنك الإمارات دبي الوطني باسم البنك في سجل أسهم المصرف في الثالث عشر من يونيو.

وسيقوم بنك الإمارات دبي الوطني بتسوية أي مقابل نقدي مستحق للمساهمين المتبقين في مصرف الإمارات الإسلامي من طريق الدفع ذات الصلة كما هي مسجلة لدى شركة دبي للإيداع في سوق دبي المالي من قبل مساهمي مصرف الإمارات الإسلامي.