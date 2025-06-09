وقالت المصادر إن الصفقة في حال اتمامها ستصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار لتصبح واحدة من أكبر الاستثمارات الخاصة في تاريخ الشركة.

يذكر أن شركة سكيل أيه.آي (Scale AI) متخصصة في خدمات وضع الإشارات والعلامات المميزة وتدعم شركات مثل مايكروسوفت وأوبن أيه.آي في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

ووفقا لبلومبرغ فإن ميتا شاركت بالفعل في جولة تمويل لصالح سكيل أيه.آي وكانت قيمتها الإجمالية مليار دولار، حيث تم تقييم الشركة الناشئة في هذه الجولة بنحو 13.8 مليار دولار.