وأدت قيود التصدير التي فرضتها الصين في أبريل على عدة أنواع من المعادن النادرة إلى اضطرابات في بعض قطاعات تصنيع السيارات عالميا. وناقش الرئيس الأميركي ونظيره الصيني القيود إلى جانب قضايا أخرى في اتصال هاتفي الأسبوع الماضي.

وارتفعت صادرات المعادن النادرة بجميع أنواعها من أكبر منتج في العالم 23 بالمئة في مايو مقارنة بأبريل، لتصل إلى 5864.60 طن، وهو أعلى معدل شهري خلال عام كامل.

ولا تشمل القيود جميع أنواع منتجات المعادن النادرة التي تصدرها الصين. ولا تتضمن البيانات الصادرة الاثنين تفاصيل بشأنها، لذا فإن الصورة الكاملة لتأثير القيود لن تتضح إلا في بيانات أكثر تفصيلا من المقرر نشرها في 20 يونيو.