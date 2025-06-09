وقالت الهيئة إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل نموا على أساس فصلي بنسبة 1.1 بالمئة، وسجلت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 1 بالمئة.

كما حققت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 3.2 بالمئة على أساس سنوي، و5.5 بالمئة على أساس ربعي، في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا على أساس سنوي وربعي بنسبة 0.5 بالمئة و1.2 بالمئة على التوالي.

حققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من 2025، والتي بلغت 8.4 بالمئة على أساس سنوي و0.7 بالمئة على أساس ربعي، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية .

تليها أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنمو بلغ 6.0 بالمئة على أساس سنوي، و1.8 بالمئة على أساس ربعي، كما حققت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال نموا بنسبة 5.5 بالمئةعلى أساس سنوي، في حين شهدت انخفاضا بنسبة 0.1 بالمئة على أساس ربعي.