وذكرت وكالة يوروستات، الجمعة، أن مبيعات التجزئة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة زادت خلال شهر أبريل بنسبة 0.1 بالمئة شهريا ، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 0.2 بالمئة ، بعد نموها بنسبة 0.4 بالمئة خلال مارس.

وزادت مبيعات الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بنسبة 0.5 بالمئة خلال أبريل، بعد نموها بنسبة 0.1 بالمئة خلال مارس السابق عليه.

كما ارتفعت مبيعات وقود السيارات في المتاجر المتخصصة بنسبة 1.3 بالمئة بعد نموها بنسبة 0.6 بالمئة خلال الفترة نفسها.

وفي المقابل، تراجعت مبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 0.3 بالمئة، بعد ارتفاعها بنسبة 0.5 بالمئة خلال مارس.

وعلى أساس سنوي، زادت مبيعات التجزئة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي خلال أبريل بنسبة 2.3 بالمئة، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9 بالمئة خلال مارس. وكان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 1.4 بالمئة سنويا.

وفي الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة ككل، زادت مبيعات التجزئة بنسبة 0.7 بالمئة شهريا خلال أبريل الماضي، وبنسبة 2.8 بالمئة سنويا.