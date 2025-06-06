وأضافت المصادر أنه من المرجح إقرار خفض كمية السندات التي يشتريها البنك المركزي بوتيرة تقل عن وتيرة التخفيض الحالية البالغة 400 مليار ين (2.8 مليار دولار) كل ثلاثة أشهر.

وقالت المصادر إن النقاش الداخلي في البنك المركزي الياباني سيتركز حول ما إذا كان ينبغي خفض كمية مشتريات السندات بمقدار 200 مليار ين كل ثلاثة أشهر بدءًا من أبريل من العام المقبل أو الحفاظ على الوتيرة الحالية، مضيفة أنه من الممكن أيضًا خفضها بما يتراوح بين 200 و400 مليار ين كل ثلاثة أشهر وعلى مدى عام واحد.

ومن المقرر أن تراجع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي الياباني، كازو أويدا، برنامج شراء السندات الحالي حتى مارس من العام المقبل، ووضع خطة لعمليات شراء تتجاوز تلك الفترة، وذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية يومي 16 و17 يونيو.

يأتي ذلك فيما جاءت نتيجة مزايدة بيع سندات خزانة يابانية أجل 30 عاما أفضل من توقعات الكثير من المستثمرين.

وجاء معدل تغطية طرح السندات الثلاثينية 2.92 مرة من حجم طرح السندات الثلاثينية الأربعاء الماضي مما يشير إلى نقص عام في الإقبال على أدوات الدين ذات آجال الاستحقاق الأطول، وهو ما يؤثر سلباً على الأسواق من اليابان إلى أوروبا والولايات المتحدة.