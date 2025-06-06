استئناف الحوار الأميركي الصيني ينعش الآمال

أعلنت وكالة "شينخوا" الصينية أن المحادثات الهاتفية بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ جرت بناءً على طلب من واشنطن، في خطوة مفاجئة أعادت تحريك الجمود في مسار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

واعتبر الرئيس الأميركي أن المكالمة أفضت إلى "نتيجة إيجابية للغاية"، ما ساهم في تهدئة الأسواق مؤقتاً وإحياء التوقعات بتحسن الطلب العالمي على الطاقة.

السوق تتفاعل رغم تقلبات الأسعار اليومية

وعلى الرغم من التراجع الطفيف الذي شهدته أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط في تداولات الجمعة، إلا أن كليهما يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية ملحوظة.

يأتي هذا التحسن بعد أسبوعين من التراجعات المتتالية، وهو ما يُنظر إليه كتحول نسبي في مزاج السوق، في ظل تعافي معنويات المستثمرين تجاه آفاق النمو.

تحركات موازية على جبهة كندا

في سياق متصل، أكدت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي أن بلادها تواصل المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى اتصالات مباشرة بين رئيس الوزراء مارك كارني والرئيس ترامب.

هذا الزخم في التواصل التجاري بين واشنطن وشركائها يعزز من احتمالات انفراج جزئي في المشهد الاقتصادي الدولي، والذي كان أحد أبرز الضغوط التي كبحت أسعار النفط في الأسابيع الماضية.

تحذيرات من تصعيد في الشرق الأوسط وفنزويلا

بموازاة التطورات التجارية، أعادت المخاطر الجيوسياسية نفسها إلى واجهة التوقعات.

ففي مذكرة تحليلية صدرت عن شركة "بي إم آي" التابعة لوكالة فيتش، حذّر المحللون من أن احتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات إضافية على صادرات النفط الفنزويلية، إلى جانب تهديدات بضربة إسرائيلية محتملة للبنية التحتية الإيرانية، يشكلان عاملين داعمين للأسعار في المدى القصير.

مع ذلك، شددت المذكرة على أن هذه العوامل الصعودية قد تصطدم بواقع مختلف، يتمثل في ضعف نمو الطلب العالمي، إلى جانب زيادة متوقعة في الإنتاج من قبل أعضاء تحالف "أوبك+" ومنتجين مستقلين خارج التحالف، وهو ما قد يشكل ضغطاً هبوطياً على الأسعار في الفصول القادمة.