فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الجمعة أن الإنتاج في شركات التصنيع تراجع بنسبة 1.4 بالمئة في أبريل الماضي على أساس شهري.

وفي مارس الماضي، دفعت الآثار المتوقعة للرسوم الجمركية الأميركية المُعلنة الإنتاج إلى الارتفاع، ومع ذلك كان نمو الإنتاج في مارس أضعف مما أُعلن عنه سابقا، حيث عدّل مكتب الإحصاء الاتحادي نسبة الزيادة إلى 2.3 بالمئة فقط بدلا من الـ 3 بالمئة السابقة.

وعلى الرغم من أن المحللين توقعوا ضعف الإنتاج في أبريل الماضي، فإنهم توقعوا انخفاضا بنسبة 1 بالمئة فقط في المتوسط.

كما أفاد مكتب الإحصاء بتباطؤ النمو على أساس سنوي، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 1.8 بالمئة في أبريل.

وبحسب البيانات، ساهم الانخفاض الحاد في إنتاج الأدوية أيضا في هذا التطور السلبي، حيث تراجع الإنتاج في هذا القطاع بنسبة 17.7 بالمئة على أساس شهري، رغم تسجيل زيادة قوية للغاية في مارس الماضي.