وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي أمس الخميس لدعم اقتصاد منطقة اليورو الذي كان يمر بصعوبات كانت قائمة حتى قبل أن توجه له السياسات الاقتصادية والتجارية الأميركية المتقلبة المزيد من الصدمات.

وقال ستورناراس "إذا تعرض الاقتصاد لمزيد من الضعف، وإذا حافظ التضخم على المدى المتوسط على الانخفاض إلى ما دون الاثنين بالمئة، فربما نخفض، لكن هذا غير متوقع".

وذكرت مصادر لرويترز أن معظم صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي يؤيدون الإبقاء على أسعار الفائدة، التي تبلغ الآن اثنين بالمئة، دون تغيير في اجتماعهم المقبل في يوليو أو ربما لمدة أطول، وهذا يعتمد على عوامل منها آفاق التجارة مع الولايات المتحدة.

وقال ستورناراس إن أفضل شيء في الوقت الحالي هو انتهاج مبدأ الانتظار والترقب.

وأضاف "نبقي على الخيارات مفتوحة اجتماعا تلو الآخر اعتمادا على البيانات".