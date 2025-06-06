وقالت لاغارد للصحفيين في مؤتمر صحفي بعد اجتماع البنك المركزي "أرى أن سياستنا النقدية لها تأثير جيد على الاقتصاد، وهو ما يظهر في النتائج الإيجابية التي يحققها".

وأضافت "نستشعر قوة دافعة حقيقية للتحسين والتغيير والتبسيط والترشيد... والترحيب برؤوس الأموال في أوروبا. ونرى ذلك: سندات اليانكي العكسية والزيادة الكبيرة التي شهدناها في الأسابيع القليلة الماضية هي مؤشر واضح على أن هناك ثقة في منظومتنا".

وسندات اليانكي العكسية هي أدوات مالية تصدرها شركة أمريكية في سوق أجنبية وتكون مقومة بعملة أخرى مثل اليورو.

وأوضحت لاغارد قائلة "تدفق رؤوس الأموال الذي نشهده أيضا، سواء كان استثمارا أوروبيا عائدا إلى أوروبا أو بعض الاستثمارات غير الأوروبية القادمة إلى القارة، كل تلك الأمور هي مؤشر على أن قوى السوق والمستثمرين وأولئك الذين يحركون الأموال الحقيقية يرون بالفعل قيمة في أوروبا وواثقون منها".