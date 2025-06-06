إجمالاً، تُقدّر قيمة العقود الحكومية التي حصلت عليها شركات إيلون ماسك، ولا سيما سبيس إكس، بنحو 38 مليار دولار، تشمل عقودًا، قروضًا، إعانات، وائتمانات ضريبية، وفقًا لتحليل نشرته صحيفة واشنطن بوست .

وفيما يلي أهم عقود (SpaceX) مع الحكومة الأميركية:

عقود قائمة بقيمة تصل إلى 22 مليار دولار مع وكالات مثل ناسا ووزارة الدفاع الأمريكية.

عقد بقيمة 2.89 مليار دولار لتطوير نظام الهبوط البشري ضمن برنامج أرتميس التابع لناسا.

عقد بقيمة 1.15 مليار دولار لتطوير مركبة هبوط قمرية ثانية لصالح ناسا.

عقد بقيمة 102 مليون دولار مع القوات الجوية الأمريكية لتطوير برنامج "نقل الحمولة عبر الصواريخ" (Rocket Cargo).

عقد بقيمة 1.8 مليار دولار مع مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي (NRO) لتطوير شبكة أقمار صناعية تجسسية ضمن برنامج "ستارشيلد" (Starshield).

وبدأ الخلاف عندما انتقد ترامب ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، في المكتب البيضاوي. وفي غضون ساعات، انهارت علاقتهما التي كانت وثيقة في وقت ما مع تبادل أقوى وأغني رجلين في العالم هجوما لاذعا على منصتي تروث سوشيال التابعة لترامب وإكس المملوكة لماسك.

وكتب ترامب على تروث سوشيال "الطريق الأسهل لتوفير أموال ميزانيتنا، المليارات والمليارات من الدولارات، هي إلغاء العقود الحكومية والدعم لإيلون".

وباع المتداولون في وول ستريت أسهم تسلا لصناعة السيارات الكهربائية التابعة لماسك لتغلق على انخفاض حاد 14.3 بالمئة ليصل سعر السهم 284 دولارا، ومحت الشركة حوالي 150 مليار دولار من قيمتها السوقية. وكان هذا أكبر تراجع على الإطلاق تشهده تسلا في يوم واحد.

وكانت شركة تسلا قد استفادت من ائتمانات ضريبية وإعانات حكومية لدعم إنتاج وشراء السيارات الكهربائية، خاصة في ظل السياسات البيئية التي تشجع على التحول إلى الطاقة النظيفة.

وبعد دقائق من إغلاق البورصة، رد ماسك بنعم على منشور على إكس يقترح عزل ترامب. ومن المرجح ألا يقدم الجمهوريون على هذه الخطوة ويتمتع الحزب الجمهوري بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.

وتفاقمت الخلافات بينهما قبل أيام عندما انتقد ماسك مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي طرحه ترامب. ولم يرد ترامب في البداية فيما شن ماسك حملة ضد مشروع القانون قائلا إنه سيزيد من ديون البلاد.

وخرج ترامب عن صمته أمس الخميس قائلا للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه يشعر "بخيبة الأمل".

وأضاف ترامب "أنا وإيلون لدينا علاقة رائعة. لا أعرف ما إذا كنا سنظل كذلك بعد الآن".

وأعلن ماسك أن شركته سبيس إكس ستبدأ في وقف تشغيل دراجون، التي تعد المركبة الفضائية الوحيدة في الولايات المتحدة القادرة على إرسال رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، وأرجع ذلك إلى تهديدات ترامب. لكن الملياردير الأميركي تراجع عما قاله بعد ساعات مؤكدا أن شركته لن توقف تشغيل المركبة الفضائية.

وتضطلع أعمال ماسك في مجال الفضاء بدور محوري في برنامج الفضاء الحكومي الأميركي.

وفي إشارة محتملة أخرى إلى خفض التصعيد، كتب ماسك "أنت لست مخطئا"، ردا على مدير صندوق التحوط بيل أكمان الذي قال إن ترامب وماسك يجب أن يتصالحا.