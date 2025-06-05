وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن البيانات الأولية لبنك كوريا أظهرت أن إجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة 0.2 بالمئة خلال الربع الأول مقارنة بالربع الرابع، مما يعد أول نمو سلبي يتم تسجيله منذ تسعة أشهر.

وكان الاقتصاد الكوري الجنوبي قد نما بنسبة 1.3 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024، ولكنه انكمش خلال الربع الثاني بنسبة 0.2 بالمئة، قبل أن ينمو بنسبة 0.1 خلال الربعين الثالث والرابع.

كما انخفضت الصادرات بنسبة 0.6 بالمئة خلال الربع الأول مقارنة بالربع الرابع، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى تباطؤ صادرات الكيماويات والآلات.

كما أظهرت بيانات المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد انخفض للشهر الثاني على التوالي في مايو، ليصل إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات على خلفية انخفاض ودائع العملات الأجنبية لدى المؤسسات المالية.

وبلغ احتياطي النقد الأجنبي للبلاد 404.6 مليارات دولار حتى نهاية مايو، بتراجع 70 مليون دولار عن الشهر الذي سبقه وفقا للبيانات.

ويعد هذا الرقم أدنى مستوى له منذ أبريل عام 2020 عندما سجل احتياطي النقد الأجنبي 403.98 مليارات دولار، كما يمثل ثاني انخفاض شهري على التوالي بعد انخفاضه بنحو 5 مليارات دولار في أبريل ليصل إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات.