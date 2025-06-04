مضاعفة الرسوم قبيل مفاوضات باريس

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أصدر مرسوماً بمضاعفة الرسوم على واردات بلاده من منتجات الصلب والألومنيوم، من 25 إلى 50 بالمئة، في خطوة وصفها بأنها ضرورية لـ"التحقق من أن هذه الواردات لا تهدد الأمن القومي".

وأشار المرسوم إلى أن الرسوم السابقة ساعدت في دعم الأسعار، لكنها لم تحفز الصناعة على زيادة استغلال قدراتها الإنتاجية أو تحقيق الاكتفاء الضروري لضمان متطلبات الدفاع الوطني.

استثناء بريطاني مؤقت

في خطوة تهدف إلى إعطاء الوقت الكافي للمفاوضات الثنائية، استُثنيت المملكة المتحدة من الزيادة الجديدة في الرسوم، حيث ستظل عند مستوى 25 بالمئة فقط، وذلك بانتظار تفعيل اتفاق تجاري تم الإعلان عنه الشهر الماضي، ويُفترض أن يعفي الصلب البريطاني من الرسوم الجمركية الأميركية مستقبلاً.

صعوبة التفاهم مع الصين

أعلن ترامب أن القرار يأتي أيضاً في سياق المفاوضات المعقدة مع الصين، قائلاً إنه "من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بالتزامن مع مفاوضات جارية في باريس مع عدد من الشركاء التجاريين.

محادثات باريس: "نقاش مثمر" رغم التصعيد

في ختام اجتماعه مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، وصف سيفكوفيتش المحادثات الجارية في باريس بأنها "مثمرة وبناءة"، ونشر على منصة "إكس" أنه ما زال يأمل في التوصل إلى تفاهم قبل بدء تنفيذ الرسوم الجمركية الجديدة على السلع الأوروبية بعد شهر.