وقد تم تمويل الصفقة من خلال رأس مال الشركة والبنوك.

ويمكّن هذا الاستحواذ الإستراتيجي، مجموعة NMDC من التوسع في قطاعات ذات إيرادات متكررة في خدمات حقول النفط، مما يعزز من تنوع محفظتها الاستثمارية ويقوي قدرتها التنافسية.

وبالتوازي، سيوفر هذا الاستحواذ لمجموعة NMDC نطاقًا أوسع من الخدمات ومسارات إضافية لنمو الإيرادات، حيث تمتد عروض "إمداد" لتشمل مجموعة من الخدمات المختلفة، بما في ذلك صيانة الآبار، وإدارة النفايات، والإغلاق/الإصلاح الشامل، والأنابيب الملفوفة، والصمامات، وغيرها من الخدمات.

وقد سجلت "إمداد" إيرادات تجاوزت 600 مليون درهم في عام 2024، وبلغت حقوق الملكية فيها 217 مليون درهم.

وأعرب المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي، لـ NMDC Group، عن الفخر باستكمال هذا الاستحواذ الإستراتيجي الذي يتوّج بداية مرحلة جديدة لكلتا المؤسستين، حيث أن “إمداد” تنفرد بريادتها في القطاع الصناعي مع تمتعها بإمكانات متميزة وخبرات واسعة في القطاع.

وأضاف أن هذه الصفقة تسهم في تعزيز تنوع أعمال الشركة وتدعم قدرتها على تقديم خدمات أوسع وخلق قيمة إضافية، فضلاً عن دفع عجلة النمو المستدام لعملائها وشركائها ومختلف الأطراف المعنية بأعمالها ضمن مشهد الطاقة الديناميكي.

من جانبه، قال محمد جمعة البواردي، الرئيس التنفيذي لإمداد، إن هذه الصفقة الطموحة تؤكد مدى تطور وجاذبية قطاع الطاقة في دولة الإمارات، والثقة العالية التي تضعها مجموعة NMDC في شركة ’إمداد‘ نظير مكانتها كمزود رائد للخدمات في هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن هذا التعاون سيُطلق قيمة أكبر للعملاء وسيساعد في تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة بتعزيز النجاح المستدام.

ويندرج استكمال صفقة الاستحواذ ضمن إستراتيجية مجموعة NMDC لتعزيز قدرتها على إضافة قيمة ملموسة، وترسيخ حضورها الإقليمي، ودعم نمو الإيرادات، وتتوّج أيضاً محطة جديدة في مسيرة التوسع التي تمضي بها المجموعة بما يخدم أهداف تنويع أعمالها، ويمهد طريقها لإطلاق المزيد من الابتكارات في المستقبل وترسيخ ريادتها في قطاع الطاقة.