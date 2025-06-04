وقالت المصادر لبلومبرغ إن تفاصيل الصفقة مازالت رهن النقاش مع شركات الطيران الصينية لتحديد عدد الطائرات المحتمل، مضيفة أن الصفقة يمكن أن تشمل حوالي 300 طائرة من الطرز ذات الجسم الضيق وذات الجسم االعريض .

وقال أحد المصادر إن الصفقة قد تتراوح بين 200 و500 طائرة.

وقالت المصادر إن المفاوضات مازالت جارية، وقد تنهار أو تستغرق وقتا أطول للوصول إلى اتفاق.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس مع عدد من القادة الأوروبيين بكين في يوليو المقبل للاحتفال بالذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وتمتلك فرنسا وألمانيا الحصة الأكبر من أسهم إيرباص. وستتيح صفقة ضخمة مع شركة صناعة الطائرات الأوروبية للرئيس الصيني شي جين بينغ توجيه رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التجارة.

وتشهد العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وهما أكبر اقتصادين في العالم، توترات متزايدة، في حين يسعى الرئيس ترامب إلى وضع قواعد جديدة لهذه العلاقات.

وإذا نجح الجانبان الأميركي والصين في حل خلافاتهما، فقد تحقق شركة بوينغ الأميركية، منافسة إيرباص، فوزًا كبيرًا - إذ تُعدّ بوينغ أكبر شركة مصدرة في الولايات المتحدة.

وقد تضمن الاتفاق التجاري الأخير بين بريطانيا والولايات المتحدة صفقة طائرات كبيرة من بوينغ.