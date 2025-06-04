وكتب ترامب عبر شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، "أقدر الرئيس شي ولطالما أحببته وسأستمر في ذلك، لكن صعب جدا". وتزامن ذلك مع دخول قرار رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم في الولايات المتحدة إلى 50 بالمئة الأربعاء.

وكانت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، قد صرحت الإثنين بأن ترامب سيتحدث مع شي هذا الأسبوع، حيث يسعى الزعيمان إلى تسوية الخلافات حول اتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة الشهر الماضي في جنيف، إلى جانب قضايا تجارية أوسع.

وكانت محكمة تجارية أميركية قد قضت الأسبوع الماضي بأن ترامب تجاوز صلاحياته حين فرض غالبية الرسوم الجمركية على الواردات من الصين ودول أخرى، مستندًا إلى قانون صلاحيات الطوارئ.

وبعد أقل من 24 ساعة، أعادت محكمة استئناف فيدرالية فرض الرسوم الجمركية، قائلة إنها ستوقف قرار محكمة التجارة مؤقتًا للنظر في طعن الحكومة.