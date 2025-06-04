وكتب في منشور على منصة إكس أن إيرادات الشركة من قطاع الفضاء التجاري ستتجاوز العام المقبل ميزانية وكالة إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) بالكامل والبالغة 1.1 مليار دولار.

ويرجع نجاح سبيس إكس بشكل كبير إلى خدمة الإنترنت التي تقدمها عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك".

وأعلن ماسك في أوائل نوفمبر 2023 أن ستارلينك وصلت إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات. ونشرت سبيس إكس آلاف الأقمار الصناعية تحت مظلة ستارلينك لتوفير خدمة الإنترنت عريض النطاق للعالم.