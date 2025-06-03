ووفقا لمسح كايشين وإس اند بي غلوبال، انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 48.3 في مايو من 50.4 في أبريل، مخالفا توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز ومشكلا أول انكماش منذ سبتمبر من العام الماضي. كما أنه أدنى قراءة في 32 شهرا.

ويفصل الرقم 50 بين النمو والانكماش.

وتتماشى النتيجة بشكل عام مع مؤشر مديري المشتريات الرسمي للصين الذي صدر السبت والذي أظهر تراجع نشاط المصانع للشهر الثاني.

وذكر مسح كايشين أن طلبيات التصدير الجديدة انكمشت للشهر الثاني على التوالي في مايو وبأسرع وتيرة منذ يوليو 2023. وقال المنتجون إن الرسوم الجمركية الأميركية قيدت الطلب العالمي.

وأدى ذلك إلى انخفاض إجمالي الطلبيات الجديدة إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2022. وفي الوقت نفسه، انكمش إنتاج المصانع للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023.

وتراجعت العمالة في قطاع التصنيع بأكبر وتيرة منذ بداية هذا العام.

وانخفضت أسعار الإنتاج لمدة ستة أشهر متتالية بسبب المنافسة الشديدة في السوق.

ومن المفاجئ أن رسوم التصدير ارتفعت لأول مرة في تسعة أشهر، مسجلة أسرع نمو منذ يوليو 2024، إذ أبلغت الشركات عن زيادة في تكاليف اللوجستيات والرسوم.

وبشكل عام تحسن تفاؤل الشركات فيما يتعلق بالإنتاج المستقبلي، إذ تتوقع تحسن البيئة التجارية مع توسع السوق.