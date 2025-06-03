ياتي ذلك بعد إعلان الشركة في مارس الماضي شطب 200 وظيفة في شركتي أيه.بي.سي نيوز جروب وديزني إنترتينمنت نتوركس.

وخلال السنوات القليلة الماضية خفضت ديزني أعداد العاملين لديها عدة مرات كجزء من استراتيجيات أوسع نطاقا لخفض النفقات، في ظل اتجاه عام ساد صناعة الترفيه الأمريكية لخفض النفقات.

يذكر أن إجمالي عدد العاملين في ديزني بلغ حوالي 233 ألف موظف حتى نهاية سبتمبر الماضي.