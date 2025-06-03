مع انطلاقتها، تجمع "رويال للتطوير القابضة" تحت مظلتها عددًا من الشركات المتخصصة في التطوير العقاري، من بينها رويال للتطوير (RDC) و رويال أركتكت لإدارة المشاريع (RAPM)، وتستعد لتوسيع محفظتها عبر تأسيس شركات جديدة تدعم نموها المستقبلي.

ويؤسّس هذا الإعلان لمرحلةٍ جديدة بالنّسبة لمجموعة إي إس جي، إذ يأتي إطلاق رويال للتطوير القابضة بعد مسيرةٍ حافلة لَمَعَ خلالها اسم رويال للتطوير بفضل إنجازاتها التي حققتها على مدى 15 عامًا.

وتُعزّز هذه الخطوة من قدرات المجموعة في السوق العقاري، فمن خلال إضافة قدرات التطوير العقاري المتخصّصة بالمشاريع الفخمة، تستكمل مجموعة إي إس جي أنشطتها لتشمل الحلول العقارية المتكاملة، من إدارة التطوير العقاري إلى تصميم وتنفيذ المشاريع المتميّزة، بهدف الارتقاء بتجربة الأفراد بما يتوافق مع استراتيجية النمو التي تنتهجها.

وقال كايد علي خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إس جي : "على مدى أكثر من عقد، نجحت شركة رويال للتطوير في إدارة أكثر من 60 مشروعًا في أكثر من 15 دولة حول العالم أثرت مسيرتنا في قطاع العقارات، ونحن نسعى اليوم لتوسيع أنشطتنا بما يتناسب مع احتياجات السوق من خلال إطلاق رويال للتطوير القابضة، المطوّر العقاري ذو الرؤية الطموحة والمتخصّص بالمشاريع عالية المستوى التي من شأنها أن تمهّد الطريق لحياةٍ تنبض بالفرص والتجارب الاستثنائية التي تؤسّس لمستقبلٍ مزدهر".

يشهد السوق العقاري حاليًّا منافسة كبيرة بين كبار المطوّرين العقاريّين الذين يركّزون على بناء مجمّعات سكنية متكاملة وملهمة تلبي الاحتياجات المتغيّرة للباحثين عن مساحاتٍ سكنيّة تواكب متغيرّات العصر والتقنيات الذكية، وتعزّز شعورهم بالانتماء إلى مجتمعٍ آمنٍ ينبض بالحياة، ومع دخول شركة رويال للتطوير القابضة السوق كمطوّرٍ عقاري متخصّص بالمشاريع الفخمة برؤية مستقبليّة طموحة، تؤكد الشركة على التزامها الراسخ بتطوير المشاريع المبتكرة التي تجمع بين الكفاءة والرفاهيّة والاستدامة لتقدّم مفهومًا جديدًا للعقارات يلبّي احتياجات الحاضر والمستقبل معًا.

واضاف طارق نزّال، المدير العام لرويال للتطوير القابضة: "في رويال للتطوير القابضة، نطوّر من أدائنا ونوسّع من أنشطتنا بإدراجنا عدد من شركات التطوير العقاري وإدارة المشاريع التابعة للمجموعة تحت مظلة رويال للتطوير القابضة، لنرتقي بأسلوب حياة الأفراد تجسيدًا لرؤيتنا القائمة على النمو والتطوّر المستمر. من خلال دمجنا بين الابتكار والاستدامة والتقنيات الذكية في التصميم، سنُقدّم مشاريع تحاكي متطلّبات الحياة العصريّة وتحقّق نقلة نوعية في مفهوم العقارات الفخمة للارتقاء بأسلوب حياة الأفراد إلى مستوياتٍ غير مسبوقة".