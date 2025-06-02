وأشاد بانيتا، وهو أيضا محافظ البنك المركزي الإيطالي، بالتقدم الذي حققه صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، ولكنه حذر من أن قراراتهم بشأن خفض تكاليف الاقتراض من الآن فصاعدا لن تكون أسهل.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن بانيتا قوله إن "تباطؤ التضخم لم يكن له تأثير كبير على الاقتصاد، وقد أوشك الآن على الانتهاء"، مضيفا أن "خفض أسعار الفائدة في السابق لم يترك مساحة كبيرة لإجراء مزيد من التخفيضات في المستقبل، ولكن آفاق الاقتصاد الكلي مازالت ضعيفة، وقد تؤدي التوترات التجارية إلى تدهورها".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، وصرح بانيتا أنه "سيكون من الضروري اتباع نهج برجماتي ومرن، مع مراقبة أوضاع السيولة عن كثب، ومتابعة مؤشرات أسواق المال والائتمان".

ووصف بانيتا الآفاق المستقبلية للاقتصاد بأنها "غير مستقرة"، مع احتمالات وقوع سلسلة من المخاطر في كل اتجاه، وأضاف أن "رسم مسار السياسة النقدية في الشهور المقبلة لن يكون سهلا، حيث سوف يتعين تقييم القرارات حسب كل حالة على حدة، مع دراسة البيانات المتاحة ومستقبل التضخم والنمو".