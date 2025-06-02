وعملت المجموعة على مدى سنوات على إقرار تخفيضات في الإنتاج بما تجاوز خمسة ملايين برميل يوميا أو خمسة بالمئة من الطلب العالمي لكن ثماني دول أعضاء قررت البدء في رفع إنتاجها بزيادة متواضعة اعتبارا من أبريل قبل أن تقر رفع الزيادة بنحو ثلاثة أمثالها في مايو، ويونيو، وقررت اليوم زيادة جديدة في يوليو.

ووفقا للبيان ستزيد الدول الثمانية، ومن بينها السعودية وروسيا، من إنتاجها اليومي المشترك بواقع 411 ألف برميل في يوليو.

وقال المحلل هاري تشيلينجيريان من أونيكس كابيتال جروب "قرار أوبك بلس يُظهر أن حصة السوق على رأس جدول الأعمال. إذا لم يحقق السعر الإيرادات المطلوبة، تأمل (تلك الدول) في أن يحققه حجم (الإنتاج)".

واتفقت الدول الثماني على زيادة الإنتاج في يوليو خلال اجتماع عُقد اليوم السبت عبر الإنترنت. وذكر مندوب في أوبك+ أن هذه الدول ناقشت أيضا خيارات أخرى. وكانت مصادر مطلعة على محادثات أوبك+ قد أفادت أمس الجمعة بإمكانية مناقشة زيادة أكبر، بحسب وكالة رويترز.

وفي بيان صدر بعد الاجتماع، عزت أوبك+ زيادة يوليو إلى "التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة والأساسيات المتينة الحالية للسوق، وهو ما ينعكس في انخفاض مخزونات النفط".

تضخ مجموعة أوبك+ نحو نصف نفط العالم، وتضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا.

يقول محللون إن زيادة المعروض تؤثر على أسعار النفط الخام وتثقل كاهل جميع المنتجين. لكن الضغوط تشتد على بعضهم بدرجة أكبر، ومنهم منتجو النفط الصخري الأميركيون.

وقال خورخي ليون، رئيس قسم التحليل الجيوسياسي لدى ريستاد وهو مسؤول سابق في أوبك، "ثلاث ضربات من أوبك+، ولم تكن أي منها سهلة المنال. كان التحذير في مايو ثم تأكيد في يونيو تلاه إطلاق رصاصة (زيادة بذات القدر) في يوليو".

وأعلنت دول أوبك+ الثماني زيادات منذ أبريل بلغ مجموعها 1.37 مليون برميل يوميا أو 62 بالمئة من 2.2 مليون برميل يوميا من المستهدف إضافتها إلى السوق.

وقال مسؤولون في أوبك+، منهم نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن ارتفاع الطلب على النفط في فصل الصيف يجعل من الأفضل زيادة الإنتاج في هذا التوقيت.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "لا تزال سوق النفط متماسكة، مما يشير إلى قدرتها على استيعاب براميل إضافية. ومن المتوقع أن تكون الزيادة الفعلية أقل نظرا للإفراط في إنتاج عدد من الدول الثماني وارتفاع الطلب الموسمي".

وانخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات في أبريل إذ انخفضت إلى ما دون 60 دولارا للبرميل بعد أن أعلنت أوبك+ أنها سترفع الزيادة إلى ثلاثة أمثالها في مايو، وتزامن ذلك مع مخاوف إزاء تراجع النمو عالميا بسبب الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكانت الأسعار دون 63 دولارا يوم الجمعة.

وتوقع استطلاع لآراء المحللين أجرته رويترز ونشرته أمس الجمعة، نمو الطلب العالمي على الخام بمعدل 775 ألف برميل يوميا خلال العام الحالي مقارنة مع توقعات وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق من الشهر بأن يبلغ متوسط نمو الطلب على النفط 740 ألف برميل يوميا في العام نفسه.

وإلى جانب قرار الدول الثماني إعادة ضخ إمدادات بالغة نحو 2.2 مليون برميل يوميا تدريجيا إلى السوق في استمرار للمسار الذي بدأته في أبريل، لا يزال لدى أوبك+ شريحتان أخريان من التخفيضات ساريتين حتى نهاية عام 2026.