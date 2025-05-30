وقال وزير الزراعة الياباني شينجيرو كويزومي إن الجانبين توصلا إلى اتفاق بعد اجتماع مسؤولين يابانيين وصينيين في بكين، وسوف تستأنف الواردات بمجرد الانتهاء من الوثائق اللازمة.

وأضاف أن "المأكولات البحرية تمثل سلعة تصديرية مهمة لليابان، ويعتبر استئناف تصديرها إلى الصين بمثابة علامة فارقة مهمة".

ومن جانبه، رحب وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا بهذه الخطوة قائلا إنها "تمثل خطوة أولى كبيرة لمساعدة اليابان والصين على التعامل مع عدد من القضايا العالقة بينها" مثل النزاع على السيادة وخلافات بشأن التجارة وتاريخ زمن الحرب.

ومن جانبها، أصدرت الهيئة العامة للجمارك في الصين بيانا جاء فيه أن "الجانبين عقدا جولة جديدة من المحادثات الفنية بشأن مسائل تتعلق بسلامة المنتجات البحرية، وتم تحقيق تقدم ملموس"، دون أن تشير إلى إبرام اتفاق بين الجانبين.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية في بيان أن طوكيو وبكين أجرتا ثلاث جولات من المشاورات قبل التوصل إلى اتفاق بشأن "المتطلبات الفنية" اللازمة لاستئناف تصدير المأكولات البحرية اليابانية للصين، دون أن تحدد الفترة التي سوف تستغرقها عملية استئناف التصدير الفعلي إلى الصين.