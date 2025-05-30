وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نما واحدا بالمئة مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم.

وفي استطلاع أجرته رويترز، توقع خبراء أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3 بالمئة في الربع الأول.

ونما الاقتصاد التركي ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، ليصل النمو للعام بأكمله إلى 3.2 بالمئة متجاوزا التوقعات رغم وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.

وأظهر الاستطلاع أن الاقتصاديين يتوقعون نموا بنسبة ثلاثة بالمئة في عام 2025، وهو أقل قليلا من العام الماضي، مما يعكس آثار تشديد السياسة النقدية.

وبدأ البنك المركزي في ديسمبر دورة التيسير النقدي بعد أن أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 50 بالمئة لمدة ثمانية أشهر. وتراجع التضخم من مستوى مرتفع بلغ 75 بالمئة في مايو من العام الماضي.

وفي أبريل، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة 350 نقطة أساس ورفع سعر الإقراض إلى 49 بالمئة استجابة لاضطرابات السوق التي اندلعت بسبب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان.