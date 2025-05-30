وصرح بيسنت لشبكة فوكس نيوز عندما سُئل عن المحادثات التجارة الجارية مع بكين "أستطيع أن أقول إنها متعثرة قليلا".

وأضاف "أعتقد أننا سنجري المزيد من المناقشات معهم في الأسابيع المقبلة، وأعتقد أنه قد يكون هناك، في مرحلة ما، اتصال هاتفي بين الرئيس (دونالد ترامب) والرئيس (...) شي" جينبينغ.

واتفقت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم في مايو على تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما، ما مثّل خفضا للتصعيد في خضم حرب تجارية بعد محادثات بين مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين في جنيف.

وفي إطار هذه الهدنة التجارية، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية موقتا من 145 بالمئة إلى 30 بالمئة، في حين قالت الصين إنها ستخفض رسومها الجمركية على السلع الأميركية المستوردة من 125 بالمئة إلى 10 بالمئة.