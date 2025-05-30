وذكر مكتب الإحصاء السويدي أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع السنوي السابق عليه، عندما ارتفع بنسبة 0.5 بالمئة.

وأفادت وكالة بلومبرغ نيوز بأن هذه النسبة تقل عن تقديرات خبراء الاقتصاد الذين توقعوا أن يحقق الاقتصاد السويدي نموا بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الأول.

ويشير أول انكماش للاقتصاد السويدي منذ الربع الأخير من عام 2023 إلى أن التعافي الاقتصادي في السويد بدأ يفتر رغم سلسلة خفض الفائدة التي قام بها البنك المركزي في البلاد، على غرار تراجع الاقتصاد العالمي في ضوء الغموض الذي يشوب اتجاهات التجارة الأميركية والسياسات الأمنية.

وأوضح مكتب الاحصاء السويدي أن الانكماش الاقتصادي جاء مدفوعا بتراجع الاستثمارات، رغم أن "صافي الصادرات القوية عوضت تراجع الاستثمارات، وساعدت في بقاء الناتج المحلي الإجمالي في نطاق الصفر بالمئة".