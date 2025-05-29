وأدت القيود الأميركية الجديدة على بيع رقائق (إتش-20) من إنفيديا إلى الصين، وهي معالجات الذكاء الاصطناعي الوحيدة التي يسمح لها قانونا بتصديرها إليها، إلى فقدان إيرادات قدرها 5.5 مليار دولار.

ووفقا لبيانات مجموعات بورصات لندن، تتوقع الشركة الأميركية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي تحقيق إيرادات قدرها 45 مليار دولار، تزيد أو تقل عن ذلك بما يعادل اثنين بالمئة، في الربع الثاني من العام، مقارنة بمتوسط ​​تقديرات المحللين البالغ 45.90 مليار دولار.

وتتضمن التوقعات خسارة إيرادات من بيع رقائق إتش-20 تبلغ نحو ثمانية مليارات دولار بسبب قيود التصدير.