وبحلول الساعة 0102 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا بما يعادل 1.25 بالمئة إلى 65.71 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 83 سنتا أو 1.34 بالمئة إلى 62.62 دولار للبرميل.

قضت محكمة تجارية أميركية مساء الأربعاء بأن ترامب تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري.

وعزز هذا الحكم الإقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية التي كانت متوترة بشأن تأثير الرسوم على النمو الاقتصادي، لكن محللين قالوا إن هذا الارتياح قد يكون مؤقتا فقط نظرا لأن الإدارة الأميركية قالت إنها ستطعن على الحكم.

وقال مات سيمبسون المحلل لدى سيتي إندكس في برزبين "لكن في الوقت الحالي، يجد المستثمرون متنفسا من حالة الضبابية الاقتصادية التي تعكر صفوهم".

وعلى صعيد الإمدادات، هناك مخاوف بشأن عقوبات جديدة محتملة على الخام الروسي.

وفي الوقت نفسه، قد تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، يوم السبت على تسريع وتيرة رفع إنتاجهم من النفط في يوليو تموز.