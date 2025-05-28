ويعكس هذا الإنجاز الدور المحوري الذي يلعبه مطار دبي في تعزيز حركة الطيران العالمية، إذ يوفر شبكة واسعة من الوجهات تغطي القارات المختلفة، مدعومة بكفاءة تشغيلية عالية.

من جانبه، قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، إن الربط الجوي يعد من الركائز الأساسية التي تحدد مكانة أي مطار في قطاع الطيران العالمي، معربا عن سعادته بتصدر مطار دبي الدولي مجدداً قائمة المطارات الرائدة في المنطقة.

وأوضح أن ما يميز مطار دبي ليس فقط عدد الوجهات، بل الثبات والجودة في الربط الجوي الذي يوفره.

ويخدم المطار حالياً، أكثر من 265 وجهة حول العالم عبر أكثر من 100 شركة طيران عالمية، ما يعزز إسهامه في دعم التجارة الدولية، وتنشيط السياحة، وخلق فرص اقتصادية مستدامة.

كما أكد غريفيث أن قوة هذا الربط لا تُقاس بالأرقام فقط، بل تنعكس أيضاً في دقة وكفاءة التنفيذ، إذ يضمن الدمج بين الانتشار الجغرافي الواسع والعمليات التشغيلية عالية الكفاءة تجربة سفر سلسة وآمنة وسريعة لعشرات الملايين من المسافرين سنوياً.

وشدد على أن هذا الإنجاز يعكس روح مجتمع المطار "oneDXB" والتزام جميع الشركاء في منظومة الطيران بدبي، موضحاً أن مطار دبي لا يربط العالم فقط، بل يقدم نموذجاً مرناً ومتقدماً يضع تجربة المسافر في قلب أولوياته، ويُسهم في تحقيق أثر اقتصادي عالمي يتجاوز حدود المنطقة.