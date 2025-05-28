وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إن هذه الشريحة تأتي ضمن برنامجه لإصدار أوراق مالية لا تتجاوز قيمتها ثلاثة مليارات دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وأوضح أن إصدار الصكوك سيتم بشكل غير مباشر من خلال شركة بوبيان صكوك ليميتد وهي شركة ذات غرض خاص منشأة في جزر الكايمان، مبينا أن توقيت الإصدار "سيعتمد على ظروف الأسواق العالمية".

وتوقع أن يكون لهذه الخطوة "تأثير إيجابي على وضع السيولة وتنويع مصادر التمويل طويلة الأجل مع تعزيز النسب الرقابية" المرتبطة بتعليمات بنك الكويت المركزي.