وتشمل المعلومات التي تمت سرقتها بشكل أساسي أسماء وأرقام هواتف وعناوين البريد الإلكتروني للعملاء.

وأكدت الشركة أنه لم تتم سرقة أي كلمات مرور ولا بيانات بطاقات الائتمان ولا أي معلومات أخرى مرتبطة بأنظمة الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء.

وبحسب بيان رسمي للشركة فإنه تمت عملية الاختراق من خلال شبكة شركة خارجية تساعد في دعم العملاء.

وفور اكتشاف الحادثة، أعلنت أديداس أنها سارعت إلى اتخاذ إجراءات لاحتواء الاختراق، وأطلقت تحقيقًا شاملًا بدعم من خبراء الأمن السيبراني، وبدأت إخطار الأفراد المتضررين، بالإضافة إلى الجهات التنظيمية وسلطات إنفاذ القانون، بما يتماشى مع الالتزامات القانونية.

وأضافت الشركة: "نظل ملتزمين تمامًا بحماية خصوصية وأمن عملائنا، ونعرب عن أسفنا الشديد لأي إزعاج أو قلق ناجم عن هذا الحادث".

يأتي حادث اختراق بيانات أديداس في أعقاب موجة من الهجمات الإلكترونية على كبرى متاجر التجزئة، بما في ذلك ماركس آند سبنسر، وكوب، وهارودز.

وبينما رُبطت الهجمات الأخيرة بمجموعة القرصنة الناطقة باللغة الإنجليزية المعروفة باسم "سكاترد سبايدر، ولا توجد حاليًا أي مؤشر على أن اختراق أديداس مرتبط بهذه المجموعة حتى الآن.

و على الرغم من الاختراق، لم تسجل أديداس أي اضطرابات تشغيلية، وتواصل تطبيق إجراءات أمنية مُعززة لحماية بيانات عملائها.