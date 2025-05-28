تحرك الأسواق

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا، أو 0.73 بالمئة، إلى 64.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 0028 بتوقيت غرينتش. وصعد كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا، أو نحو 0.8 بالمئة، إلى 61.38 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وذكرت رويترز نقلا عن مصادر أمس الثلاثاء أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدرت ترخيصا جديدا لشيفرون يسمح لها بالاحتفاظ بأصولها في فنزويلا ولكن ليس لتصدير النفط أو توسيع أنشطتها.

وكتب روبرت ريني رئيس استراتيجية السلع والكربون لدى ويستباك في مذكرة "فقدان براميل شيفرون الفنزويلية في الولايات المتحدة سيترك نقصا في المصافي وبالتالي الاعتماد أكثر على خام الشرق الأوسط".

وكان ترامب ألغى الترخيص السابق في 26 فبراير.

وزاد إنتاج النفط الفنزويلي قليلا في السنوات القليلة الماضية إلى نحو مليون برميل يوميا بفضل التراخيص الممنوحة لشيفرون وشركات أجنبية أخرى.

وعوضت مكاسب اليوم معظم خسائر أمس، عندما انخفضت الأسعار واحدا بالمئة عند التسوية بعد ظهور مؤشرات على إحراز تقدم محدود في الجولة الخامسة من المحادثات النووية الإيرانية الأميركية. وتتوقع السوق أن أي حل بين البلدين قد يضيف المزيد من إمدادات النفط الإيراني إلى السوق.

ومن المقرر عقد اجتماع كامل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، فيما يعرف باسم أوبك+، الأربعاء. غير أنه من غير المتوقع حدوث أي تغييرات في السياسة.

وقالت مصادر لرويترز إنه قد يتقرر رفع الإنتاج لشهر يوليو السبت عندما يجري ثمانية أعضاء في المجموعة محادثات.