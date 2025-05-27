وبلغت إيرادات الشركة للربع المنتهي في 31 مارس 111.3 مليار يوان (15.48 مليار دولار)، لتتجاوز متوسط توقعات 17 محللا جمعتها مجموعة بورصة لندن عند 107.6 مليار يوان.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، قفز صافي الربح المعدل 64.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 10.7 مليار يوان، ليفوق متوسط التقديرات البالغ 8.96 مليار يوان.

وكشفت ثالث أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم عن أحدث سياراتها الرياضية الكهربائية متعددة الاستخدامات، وهي سيارة واي.يو7، الأسبوع الماضي وستطرحها شاومي في الأسواق في يوليو تموز.

وقال لي جون مؤسس شركة شاومي الأسبوع الماضي إن مبيعات السيارات تجاوزت 258 ألف وحدة منذ إطلاقها.

وحققت أعمال شاومي في مجال السيارات الكهربائية إيرادات بلغت 18.1 مليار يوان خلال الربع الأول.