ولا يقتصر هذا الاضطراب على القارة العجوز، بل تشير التقارير إلى أن تداعياته بدأت تظهر بالفعل في مراكز تجارية كبرى في آسيا والولايات المتحدة، مما يضع التجارة العالمية على شفا مرحلة جديدة من عدم اليقين.

ومع تزايد الضغوط الناجمة عن التوترات الجيوسياسية المستمرة، التي تُجبر السفن على مسارات أطول وأكثر تكلفة، ومع استمرار الغموض المحيط بالسياسات التجارية للولايات المتحدة التي تزيد من حدة التقلبات في الطلب، يبرز تساؤل ملح: هل تُصبح "الحروب التجارية" وقوداً لأزمة شحن عالمية جديدة؟ وفي ظل هذه الظروف، هل تتجه أسعار الشحن البحري نحو ارتفاع كبير بسبب ازدحام الموانئ ونقص العمالة؟ والأهم من ذلك، كيف تؤثر فوضى الموانئ الأوروبية على أسعار الشحن في آسيا والولايات المتحدة؟

تفاقم الازدحام في الموانئ الأوروبية

تشهد الموانئ الرئيسية في شمال أوروبا ومحاور الشحن الأخرى تفاقماً ملحوظاً في مستويات الازدحام، حيث ارتفعت أوقات انتظار الرصيف بشكل كبير. ففي ميناء بريمرهافن بألمانيا، قفزت فترات الانتظار بنسبة 77 بالمئة خلال الفترة الممتدة من أواخر مارس الماضي إلى منتصف مايو الجاري. كما شهد ميناء أنتويرب ارتفاعاً في التأخيرات بنسبة 37 بالمئة، في حين زادت في هامبورغ بنسبة 49 بالمئة خلال الفترة ذاتها، وسجلت موانئ مثل روتردام وفيليكستو بالمملكة المتحدة كذلك فترات انتظار أطول، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه "سكاي نيوز عربية".

أسباب الأزمة وامتدادها العالمي

وأوضح التقرير أن الأسباب الرئيسية وراء هذا الازدحام تعود إلى نقص العمالة وانخفاض منسوب المياه في نهر الراين، مما يعيق حركة السفن الضرورية من وإلى المواقع الداخلية. ومما زاد من حدة هذه القيود، التراجع المؤقت للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية البالغة 145بالمئة على الواردات الصينية، وهو ما ساهم في تسريع الطلب على الشحن بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأشار التقرير إلى أن "تأخيرات الموانئ تُطيل أوقات العبور، وتُعطّل تخطيط المخزون، وتدفع شركات الشحن إلى حمل بضائع إضافية". هذا الضغط يتعاظم مع ظهور علامات على موسم ذروة مبكر في التجارة عبر المحيط الهادئ باتجاه الشرق، مدفوعاً بهدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين لمدة 90 يوماً، والتي من المقرر أن تنتهي في 14 أغسطس.

كما ذكر التقرير أن أنماطاً مماثلة لهذا الازدحام بدأت تظهر بالفعل في شنتشن بالصين، وكذلك في لوس أنجلوس ونيويورك، حيث يتزايد عدد سفن الحاويات المنتظرة للرسو منذ أواخر أبريل.

وقال رولف هابن يانسن، الرئيس التنفيذي لشركة هاباج-لويد إيه جي، ومقرها هامبورغ، "إنه على الرغم من أنه لاحظ مؤخراً علامات تحسن في الموانئ الأوروبية، إلا أنه يتوقع أن يستغرق الأمر "ستة إلى ثمانية أسابيع أخرى قبل أن نتمكن من السيطرة على الوضع".

ومع ذلك، أشار تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة أبولو مانغمنت، إلى أن هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين التي تم التوصل إليها قبل أسبوعين تقريباً لم تُحدث بعد طفرة في عدد السفن عبر المحيط الهادئ.

وكتب سلوك: "هذا يثير التساؤل: هل لا تزال الرسوم الجمركية البالغة 30 بالمئة على الصين مرتفعة للغاية؟ أم أن الشركات الأميركية تنتظر ببساطة لمعرفة ما إذا كانت الرسوم ستنخفض أكثر قبل زيادة شحناتها؟".

تأثيرات الرسوم الجمركية والوضع الجيوسياسي

يُضاف إلى تحديات العرض ضغوطٌ ناتجة عن السياسات التجارية المتقلبة، حيث تُصعّب الرسوم الجمركية الأميركية، بالإضافة إلى التهديدات والهدن المفاجئة، على المستوردين والمصدرين معايرة طلباتهم، مما يتسبب في تقلبات غير موسمية في الطلب.

بالنسبة لخطوط الشحن، تُترجم هذه التقلبات إلى تأخيرات وتكاليف أعلى تتطلب زيادات في أسعار الشحن. وقد أعلنت شركات نقل كبرى، بما في ذلك MSC Mediterranean Shipping Co، عن زيادات عامة في الأسعار ورسوم إضافية لموسم الذروة تبدأ في يونيو المقبل، مما يُرجح أن يعزز أسعار الشحن الفوري في الأسابيع المقبلة.

هذا الارتفاع يُعزز أيضاً بالاضطرابات الجيوسياسية المستمرة، حيث لا تزال سفن الشحن تتجنب البحر الأحمر، بعد هجمات الحوثيين التي بدأت في أواخر عام 2023، وتُضطر للالتفاف حول جنوب إفريقيا. هذا الالتفاف يُطيل مسارات الشحن ويزيد من تكاليفه بشكل كبير على الطرق التي تربط آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وجاءت أحدث ضربة للقطاع عندما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 يونيو، وهي خطوة قد تُزعزع التجارة عبر الأطلسي. وقد تراجع عن موقفه خلال عطلة نهاية الأسبوع، موافقاً على تمديد هذا الموعد النهائي إلى 9 يوليو بعد مكالمة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

الهدنة التجارية المؤقتة تنعش الموانئ

في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الخبير الاقتصادي علي حمودي: "لقد رأينا أن الهدنة التجارية المؤقتة بين أكبر اقتصادين في العالم قد أثارت انتعاشاً مفاجئاً في موانئ الصين ومصانعها. في الأسبوع الذي بدأ في 12 مايو، عندما اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض حاد للرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، تضاعفت حجوزات سفن الشحن المتجهة من الصين إلى الولايات المتحدة أكثر من الضعف مقارنة بالأسبوع السابق لتصل إلى حوالي 228,000 حاوية قياسية ذات لعشرين قدماً، وفقًا لبيانات منصة تتبع الحاويات Vizion.

كما شهدنا ارتفاعاً في أسعار المساحات على السفن العابرة للمحيط الهادئ المتجهة إلى الولايات المتحدة، حيث قفزت الأسعار الفورية من شنغهاي إلى لوس أنجلوس بنحو 16بالمئة، وهي أكبر زيادة لهذا المسار هذا العام، لتصل إلى 3,136 دولاراً للحاوية القياسية لأربعين قدماً للأسبوع المنتهي في 15 مايو، بحسب تعبيره.

ارتفاع الأسعار نتيجة موجة من الشراء المسبق

ويرجح حمودي أن يكون الارتفاع الحالي نتيجة موجة من الشراء المسبق، حيث تتيح الهدنة التجارية فرصة لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة. فضلاً عن أنه موسم شراء مهم خلال موسم العطلات، إذ يستغرق وصول المنتجات إلى الولايات المتحدة حوالي شهر، ويستنفد تجار التجزئة بسرعة المخزون الحالي لديهم في انتظار بعض اليقين التجاري.

وأضاف الخبير الاقتصادي: "لذا، ليس من المستغرب أن تؤدي الزيادة الحالية في الحجوزات إلى اضطرابات في سلسلة التوريد خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، ما لم تكن هناك رسوم جمركية جديدة من ترامب أما بالنسبة لكيفية تأثير فوضى الموانئ الأوروبية على أسعار الشحن في آسيا والولايات المتحدة؟، فإن الفوضى في الموانئ الأوروبية يمكن أن يكون لها آثار متتابعة كبيرة على أسعار الشحن في آسيا والولايات المتحدة نظراً للطبيعة المترابطة لسلاسل التوريد العالمية. وقد نشهد زيادة في أسعار الشحن، وربما انخفاضاً في السعة وتأخيرات في الشحن".

وتوقع حمودي أيضاً أن يؤدي ازدحام الموانئ في أوروبا إلى اختناقات، مما يقلل من توافر الحاويات والسفن لآسيا والولايات المتحدة، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض العرض، وقال: "قد نشهد تحولات في مسارات الشحن، إذ يعطي الشاحنون الأولوية لتأمين مساحة على طرق عبر المحيط الهادئ لتعويض التأخير، مما سيؤدي إلى زيادة المنافسة والأسعار على هذه الطرق".

ويختتم حمودي حديثه بقوله: "إن فوضى الموانئ في أوروبا من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم الضغوط القائمة على سلاسل التوريد العالمية، مما يؤثر على قدرات الشحن ويؤدي إلى زيادة التكاليف عبر طرق التجارة العالمية الرئيسية. وقد يتعين على الجهات المعنية في آسيا والولايات المتحدة الاستعداد لهذه التأثيرات من خلال التخطيط الاستراتيجي وإجراء تعديلات على عملياتها اللوجستية".

سياسات التعريفات الجمركية مصدر لعدم اليقين

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عماد الدين المصبح، أستاذ الاقتصاد في كليات الشرق العربي، في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن "الحروب التجارية" وسياسات التعريفات الجمركية المتقلبة تُشكل وقوداً رئيسياً لتفاقم أزمة الشحن العالمية، حيث تُحدث اضطرابات ممنهجة في سلاسل الإمداد. فبدلاً من كونها مجرد عقبات، تُصبح هذه السياسات مصدراً لعدم اليقين الذي يُعيق التخطيط لشركات الشحن والمستوردين".

واعتبر أن التهديدات المتكررة بفرض تعريفات جديدة، كالتهديد الأخير للاتحاد الأوروبي، تُضيف طبقة من الفوضى. وهذا الاضطراب في السياسات تكلفة مهدرة تزيد المخاطر. وترهق خطوط الشحن وتدفع لزيادة التكاليف والأسعار، مما يُهدد بتحويل عدم اليقين التجاري إلى أزمة لوجستية واسعة النطاق.

وأضاف الدكتور المصبح: "تُحدث فوضى وازدحام الموانئ الأوروبية تأثيراً مُباشراً ومتسلسلاً على أسعار الشحن في آسيا والولايات المتحدة، نظراً للطبيعة المترابطة للشبكة البحرية العالمية. فتأخير السفن في الموانئ الأوروبية يُعيق التزامها بجداولها اللاحقة، مما يُسبب تأثيرات متعاقبة، يمكن تمثيلها بتساقط حجارة الدومينو. هذا النقص في السفن المتاحة للرحلات المجدولة من آسيا إلى الولايات المتحدة يرفع الطلب على السعة، وبالتالي يدفع أسعار الشحن للارتفاع".

وتُضاف إلى ذلك الاضطرابات الجيوسياسية، التي تُطيل أوقات الرحلات وتقلص السعة العالمية المتاحة، مما يُشكل ضغطاً تصاعدياً على أسعار الشحن ويُحوّل مشكلة الموانئ الأوروبية إلى مُحفز عالمي لارتفاع التكاليف. طبقاً لما قاله المصبح.