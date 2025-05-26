وأشارت وكالة بلومبرغ نيوز إلى أن مجلس إدارة البنك أصدر توجيهاته لبدء دراسة الجدوى الأولية وإجراء العناية الواجبة اللازمة للاندماج، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

يذكر أن بنك الخليج هو بنك كويتي أنشئ عام 1960 يتركز نشاطه في مجالات الخدمات المصرفية الفردية، والخدمات المصرفية للشركات، وخدمات الخزينة، والخدمات المصرفية الدولية.

أما بنـك وربـة فتأسس فـي الكويت بتاريخ 17 فبرايـر 2010، حيث تمتلـك دولـة الكويـت ممثلـة فـي كل مـن الهيئـة العامـة للاستثمار بنسـبة 25.9 بالمئة، والمؤسسـة العامــة للتأمينــات الاجتماعية 9.34 بالمئة، ومجموعة الســاير القابضة 10.24 بالمئة من رأسمال البنك.