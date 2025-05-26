ومع ذلك، لم يبدد تصريح ترامب الغموض بشأن ما إذا كان سيوافق على عرض شركة "نيبون ستيل" بعد أن تعهد كثيرا بمنع أي شركة أجنبية من امتلاك "يو اس ستيل".

وفي الآونة الأخيرة، اقترح ترامب أن تستثمر شركة "نيبون ستيل" في شركة "يو اس ستيل" وألا تشتريها، واقترح أحد المسؤولين النقابيين يوم الجمعة أن يكون للحكومة الفيدرالية دور في إدارة الشركة في المستقبل.

لكن يبدو أن المستثمرين أخذوا تصريح ترامب كعلامة على أنه سيوافق على نوع من الاندماج، مما دفع بقوة أسعار أسهم شركة "يو اس ستيل"، وأصدرت الشركتان بيانات للموافقة.

وقالت "نيبون ستيل" إن الشراكة "ستغير اللعبة" بالنسبة لـ"يو اس ستيل" وجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك صناعة الصلب الأميركية، وقاعدة التصنيع الأميركية الأوسع.

من جانبها، قالت "يو اس ستيل" "سنظل أميركيين، وسنكون أكبر وأقوى من خلال شراكة مع شركة نيبون ستيل التي ستجلب استثمارات ضخمة وتقنيات جديدة وآلاف الوظائف على مدى السنوات الأربع المقبلة".

وكان الرئيس السابق جو بايدن قد رفض في الفترة الأخيرة من ولايته عرض شركة "نيبون ستيل" الذي يبلغ نحو 15 مليار دولار لشراء "يو اس ستيل"، كما رفضه ترامب بعد أن أصبح رئيسا، وذلك في انتظار إجراء مراجعة أمنية وطنية أخرى من لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في بيان إنه "بعد الكثير من التفكير والتفاوض، ستبقى شركة يو اس ستيل في أميركا، وستحتفظ بمقرها الرئيسي في مدينة بيتسبرغ العظيمة".

وأضاف ترامب أن "الشراكة المخطط لها" ستوفر ما لا يقل عن 70 ألف وظيفة وتضيف 14 مليار دولار للاقتصاد الأميركي، على الرغم من أنه لم تتضح ما هي شروط الصفقة أو من سيمتلك "يو اس ستيل" وفقا لهذا الترتيب.