وأرجع المكتب في فيسبادن الجمعة التراجع إلى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة وتكاليف البناء.

وبحسب بيانات المكتب، تم العام الماضي بناء 251 ألفا و900 منزل جديد في جميع أنحاء ألمانيا، بتراجع قدره 42 ألفا و500 منزل عن العام السابق عليه.

وأضاف المكتب: "كان هذا أول انخفاض كبير بعد أن بلغ عدد المنازل الجديدة مكتملة البناء 294 ألف منزل في كل من الأعوام 2021 و2023".

ووفقا للمكتب، دفع ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف البناء العديد من المطورين إلى التخلي عن خططهم، بينما أحجم المستثمرون عن الاستثمار.

ورغم أن عدد المنازل الجديدة التي بُنيت عام 2024 كان أعلى بكثير من أدنى مستوى سُجِّل في عام 2009 والبالغ 159 ألف منزل، فإنه بعيد كل البعد عن أعلى مستوى قياسي سُجِّل في عام 2020 والبالغ 306 آلاف و400 منزل.

وبحسب خبراء، تعاني ألمانيا من نقص في المنازل يقدر بمئات الآلاف من الوحدات، ويترافق مع ذلك ارتفاع حاد في الإيجارات على مدار السنوات الماضية.

وفشلت الحكومة الألمانية السابقة بقيادة المستشار السابق أولاف شولتس مرارا في تحقيق هدفها المتمثل في بناء 400 ألف منزل جديد سنويا خلال سنواتها الثلاث في السلطة.

ومع تفاقم نقص المساكن في المدن بسبب ركود البناء، يتوقع العديد من الخبراء استمرار ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات.