ومن المقرر أن ينخفض الحد الأقصى لأسعار الطاقة، الذي يحدده جهاز تنظيم الطاقة "أوفجيم" كل ثلاثة شهور، إلى 1720 جنيه استرليني (2315 دولار) اعتبارا من الأول من يوليو.

وذكرت شركة "كورنوول إنسايت" للاستشارات أن هذا الانخفاض يأتي بعد ثلاث زيادات متتالية، ومن المتوقع ألا ترتفع الفواتير بصورة كبيرة في بداية الشتاء، حيث تشير التوقعات إلى زيادة طفيفة للغاية.

وكان خفض الفواتير للمستهلكين الذين عانوا من أزمة في الطاقة قبل عدة سنوات مما أحدث مشكلة أوسع نطاقا في تكلفة المعيشة، أحد التعهدات الرئيسية لرئيس الوزراء كير ستارمر في الانتخابات.