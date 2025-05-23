وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0721 بتوقيت غرينتش ويتجه لتحقيق مكاسب لسادس أسبوع على التوالي، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وصعد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة البريطانية قفزت أكثر من المتوقع في أبريل.

وفي إشارة إيجابية أخرى، أظهرت بيانات أن الاقتصاد الألماني نما في الربع الأول أكثر بكثير مما كان متوقعا بسبب التطورات الاقتصادية الجيدة في مارس.

وتقدم المؤشر داكس الألماني أيضا 0.4 بالمئة مسجلا قراءة دون أعلى مستوياته على الإطلاق بقليل.

واستسلمت بعض أسواق الأسهم لبعض ضغوط البيع هذا الأسبوع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة بسبب المخاوف إزاء تضخم الديون الأميركية، في حين رسمت مسوح النشاط التجاري لشهر مايو صورة قاتمة لاقتصاد منطقة اليورو.

ومع ذلك، تراجعت عوائد السندات الحكومية الأميركية والأوروبية القياسية لأجل 10 سنوات اليوم.

وعلى صعيد أداء الأسهم، قفز سهم منصة الاستثمار البريطانية إيه.جيه بل 9.8 بالمئة بعد تسجيلها ارتفاعا بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي في الأرباح نصف السنوية قبل خصم الضرائب، مستفيدة من زيادة نشاط العملاء.

وارتفع سهم ميشلان 0.9 بالمئة بعد أن رفعت شركة جيفريز تقييم سهم شركة تصنيع الإطارات الفرنسية إلى "شراء" مشيرة إلى إمكان نمو الأرباح.