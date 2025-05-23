وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن حجم السلع التي تم بيعها من خلال المتاجر ومنصات التسوق الإلكتروني ارتفع بنسبة شهرية بلغت 1.2 بالمئة. وتعتبر هذه الزيادة الشهرية هي الرابعة على التوالي، وتأتي بعد أفضل ربع سنوي تشهده تجارة التجزئة في البلاد منذ عام 2021.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز آراءهم يتوقعون أن تسجل مبيعات التجزئة زيادة بنسبة 0.3 بالمئة.

وجدير بالذكر أن شهر أبريل الماضي كان أكثر شهر مشمس يتم تسجيله في بريطانيا على الإطلاق.

ونقلت بلومبرغ عن هانا فينسلباك، كبيرة خبراء الإحصاء بالمكتب قولها: "ساعدت السماء المشرقة ودفء الحرارة في تعزيز مبيعات التجزئة في ابريل، مع تحقيق أداء قوي في معظم القطاعات".

وكانت مبيعات المواد الغذائية والكحوليات من الفئات التي سجلت زيادة في المبيعات خلال أبريل الماضي.

وعلى صعيد متصل، ارتفعت ثقة المستهلك البريطاني في مايو الجاري مع هدوء الاضطرابات بشأن "رسوم ترامب الجمركية"، لكن وسط تحذيرات من أن التضخم قد يعني أن هذا التحسن قصير الأجل.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلك الذي تقيسه شركة "جي.إف. كيه" والذي يعكس نظرة الناس تجاه أوضاعهم المالية الشخصية وآفاق الاقتصاد بشكل عام ، بثلاث نقاط لكنه لا يزال في المنطقة السلبية عند سالب 20، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وتم إجراء المسح في بداية الشهر الجاري، قبل أن تظهر الأرقام الرسمية يوم الأربعاء الماضي أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك قفز إلى 3.5 بالمئة في أبريل، مقابل 2.6 بالمئة في مارس.