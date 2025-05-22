وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جيندوس، مساء الأربعاء، أثناء تلخيصه لنتائج أحدث تقرير نصف سنوي للبنك المركزي بشأن الاستقرار المالي، "إن تزايد الخلافات التجارية وما يرتبط بها من مخاطر سلبية على النمو الاقتصادي، يلقي بظلاله على آفاق الاستقرار المالي".

وأشار البنك المركزي إلى أن خطر التباطؤ الاقتصادي قد زاد، حيث لا تزال أسواق الأسهم على وجه الخصوص، "معرضة لتغيرات مفاجئة وحادة"، ولا سيما في ظل السياسات التجارية غير المستقرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار التقرير إلى أنه "منذ إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، زادت حالة عدم اليقين بشكل أكبر، في ظل تغيير الإدارة الأميركية الجديدة لتوجهاتها في العديد من مجالات السياسة".