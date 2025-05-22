وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 64.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0800 بتوقيت غرينتش، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 60.98 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وكانت وكالة بلومبرغ نيوز قد ذكرت أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، وهو التكتل المعروف باسم أوبك+، يناقشون إمكانية إجراء زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج للشهر الثالث على التوالي في يوليو خلال اجتماعهم المقرر في الأول من يونيو.

ونقلت بلومبرغ عن مندوبين القول إن زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في يوليو من بين الخيارات المطروحة للنقاش، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.

قال هاري تشيليجوريان من مجموعة أونيكس كابيتال "نشهد تفاعل السوق مع مؤشرات على تخلي أوبك عن استراتيجية الدفاع عن الأسعار لصالح زيادة الحصة السوقية... الأمر أشبه بإزالة ضمادة جروح.. عليك فعل ذلك في خطوة واحدة".

وتعمل أوبك+ على تقليص حجم تخفيضات الإنتاج بضخ كميات إضافية في السوق في مايو ويونيو، وذكرت رويترز في وقت سابق أن المجموعة قد تعيد للسوق ما يصل إلى 2.2 مليون برميل يوميا بحلول نوفمبر.

وقالت حليمة كروفت المحللة لدى آر.بي.سي كابيتال في مذكرة أمس الأربعاء إن زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا من يوليو هي "النتيجة الأكثر ترجيحا" للاجتماع، خاصة من إنتاج السعودية.

وانخفضت الأسعار بالفعل بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة أمس ارتفاعا مفاجئا في مخزونات الخام والوقود الأسبوع الماضي، فيما بلغت واردات النفط الخام أعلى مستوى لها في ستة أسابيع، وتراجع الطلب على البنزين ونواتج التقطير.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 1.3 مليون برميل إلى 443.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز تراجعا 1.3 مليون برميل.

وقال إمريل جميل كبير المحللين في أبحاث النفط بمجموعة بورصات لندن "الزيادة المفاجئة في المخزونات التي أعلنتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ستشكل ضغطا يدفع النفط للتراجع، خاصة خام غرب تكساس الوسيط". وأضاف أن هذا قد يحفز زيادة أكبر في الصادرات الأمريكية إلى أوروبا وآسيا.

وبينما تجري مناقشات أوبك+، يشير ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أن المجموعة قد ترفع إمدادات النفط في سوق تشهد تراجعا في الطلب.