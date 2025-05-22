وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن لينوفو حققت إيرادات بلغت 16.98 مليار دولار خلال الربع المنتهي في 31 مارس، متجاوزة توقعات المحللين لتحقيق 15.6 مليار.

غير أن البيانات أشارت إلى أن صافي أرباح مالكي الشركة بلغ 90 مليون دولار، وهو أقل بكثير من متوسط ​​تقديرات المحللين عند 225.8 مليون.

أطلقت لينوفو أول أجهزة كمبيوتر شخصية تعمل بالذكاء الاصطناعي بالصين في مايو أيار الماضي قبل طرحها في الخارج في سبتمبر.

وقامت الشركة بدمج تقنيات من شركة ديب سيك الصينية الناشئة، التي أحدثت نقلة نوعية في الذكاء الاصطناعي بنموذجها منخفض التكلفة، في أجهزة الكمبيوتر الشخصية واللوحية التي تنتجها.

وتراجعت أسهم لينوفو المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 2.08 بالمئة بعد إعلان نتائج الأعمال. وهي بذلك منخفضة 1.69 بالمئة منذ بداية العام.