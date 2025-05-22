انخفض المؤشر نيكي 0.84 بالمئة ​​إلى 36985.87 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ الثامن من مايو.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.58 بالمئة إلى 2717.09 نقطة.

وقال ناوكي فوجيوارا كبير مديري الصناديق في شينكين لإدارة الأصول "ساد الحذر من احتمال حدوث موجة بيع أخرى للأصول الأميركية. ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، لكن الدولار تراجع".

وأضاف "عمليات بيع الأصول الأميركية الليلة الماضية ذكرت السوق بالهبوط الحاد الذي شهدته في أبريل بعد إعلانات (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) عن الرسوم الجمركية".

وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد أمس الأربعاء مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة وسط مخاوف من تضخم الدين الحكومي الأميركي بتريليونات الدولارات إذا أقر الكونغرس مشروع قانون ترامب المقترح لخفض الضرائب.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل بعد أن شهدت مبيعات وزارة الخزانة لسندات لأجل 20 عاما بقيمة 16 مليار دولار ضعفا في الطلب من المستثمرين.

وارتفعت العملة اليابانية مقابل الدولار في أحدث التداولات 0.23 بالمئة إلى 143.36 ين، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وعادة ما يؤثر ارتفاع الين على أسهم الشركات المصدرة بسبب انخفاض قيمة الأرباح المحققة في الخارج عند تحويلها إلى العملة اليابانية.

وعلى صعيد أداء الأسهم، تراجع سهم طوكيو إلكترون وأدفانتست المتخصصتين في الصناعات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية 2.43 بالمئة و3.22 بالمئة على الترتيب، وكان لهما التأثير الأكبر على هبوط المؤشر نيكي.

وهوى سهم كيسي إلكتريك ريلواي لتشغيل السكك الحديدية 10.87 بالمئة مسجلا أكبر خسارة بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي.

وقفز سهم فوروكاوا إلكتريك لصناعة الكابلات 11.33 بالمئة، مسجلا أفضل أداء.