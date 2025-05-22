وعزت المجموعة التراجع إلى تحقيق أرباح غير اعتيادية من فروق العملات الأجنبية خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتراجعت الإيرادات إلى 5.6 مليار جنيه (112.45 مليون دولار) وانخفض صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 34 بالمئة إلى 1.2 مليار جنيه خلال الربع.

وخفضت مصر قيمة العملة في مارس 2024 إلى حوالي 50 جنيها للدولار من 30 جنيها، وذلك في إطار برنامج دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وقال محمد عبد الخبير، رئيس القطاع المالي لمجموعة إي.إف.جي القابضة، لرويترز "حققنا أداء جيدا خلال الربع من الناحية التشغيلية".

وأضاف "جميع قطاعات الأعمال لدينا تعمل بصورة جيدة. حقق قطاع بنك الاستثمار (إي.إف.جي هيرميس) أداء جيدا. وأبرمنا صفقتين مهمتين للغاية في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية".

والصفقات المشار إليها هي طرح عام أولي في يناير لشركة التكنولوجيا السعودية (نايس ون بيوتي ديجيتال ماركتنج) وطرح بقيمة 2.84 مليار دولار في فبراير شباط لحصة بواقع أربعة بالمئة في شركة أدنوك للغاز الإماراتية.

وأكد عبد الخبير أن الشركة استفادت العام الماضي من انخفاض قيمة الجنيه بفضل توافر النقد الأجنبي لديها من عملياتها في الخارج.